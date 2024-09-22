Baza: Депутаты Госдумы ищут в своих кабинетах жучки и скрытые камеры

Депутаты Госдумы ищут в своих кабинетах жучки и скрытые камеры наблюдения. Это произошло после появления видео, на котором человек, похожий на представителя КПРФ Дениса Парфенова, занимается сексом с девушкой в кабинете Госдумы.
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