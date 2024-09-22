Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 137 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Моргунов
    Только время покажет, что поимели от этого визита. НО, ТО, ЧТО СОТВОРЕНО С АРМИЕЙ РФ, УЖЕ СОСТОЯВШЕЙСЯ ФАКТ !!!!«ЦГ»: Президент П...
  • Владимир Моргунов
    СКОЛЬ ЕВРЕЯ НЕ КОРМИ ОН ВСЕ В ИЗРАИЛЬ СМОТРИТ...ДАМа КАДР.....Глава FIDE Дворко...
  • Маша Глага
    Ну и что? П..ц прямо легенда.SHOT раскрыл личн...

Baza: Депутаты Госдумы ищут в своих кабинетах жучки и скрытые камеры

Baza: Депутаты Госдумы ищут в своих кабинетах жучки и скрытые камеры

Депутаты Госдумы ищут в своих кабинетах жучки и скрытые камеры наблюдения. Это произошло после появления видео, на котором человек, похожий на представителя КПРФ Дениса Парфенова, занимается сексом с девушкой в кабинете Госдумы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В
Владимир
Честным людям жучки искать ни к чему. Они открыты к обществу и к коллегам. Только тем, кто что то скрывает и делает непотребные вещи есть смысл. Так что у нас вся Дума такая???
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх