С командой Минтранса России обсудили события прошедшей недели.#оперативкаминтранса — значимые новости отрасли одной строкой:— 18 сентября был установлен абсолютный рекорд по вывозу контейнеров с Дальнего Востока — за сутки погружено и отправлено 4 633 вагона.