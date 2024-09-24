С командой Минтранса России обсудили события прошедшей недели.#оперативкаминтранса — значимые новости отрасли одной строкой:— 18 сентября был установлен абсолютный рекорд по вывозу контейнеров с Дальнего Востока — за сутки погружено и отправлено 4 633 вагона.
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