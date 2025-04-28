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Блейк Лайвли в "платье-сетке", Райан Рейнольдс и Анна Кендрик на премьере фильма "Ещё одна простая просьба"

Блейк Лайвли в "платье-сетке", Райан Рейнольдс и Анна Кендрик на премьере фильма "Ещё одна простая просьба"

В Нью-Йорке прошла премьера фильма "Ещё одна простая просьба" — сиквела ленты "Простая просьба" Пола Фига.

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