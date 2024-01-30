Китай и Франция намерены придать отношениям всеобъемлющего стратегического партнерства более крепкий и энергичный характер -- МИД КНР

Пекин, 29 января /Синьхуа/ -- Китай будет вместе с Францией повышать прочность и энергичность китайско-французских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и совместно вкладывать мудрость и силу в мир, безопасность, процветание и прогресс во всем мире.