БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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СТОЛИЦА РУССКОГО КОСМОСА ПРЕВРАТИЛАСЬ В ГЕТТО: КВАРТАЛ ДЛЯ РАКЕТЧИКОВ ОТДАЛИ МИГРАНТАМ

СТОЛИЦА РУССКОГО КОСМОСА ПРЕВРАТИЛАСЬ В ГЕТТО: КВАРТАЛ ДЛЯ РАКЕТЧИКОВ ОТДАЛИ МИГРАНТАМ

ФОТО: ЦАРЬГРАД АЛЕКСАНДР ОРЛОВ Пока "Роскосмос" строит планы освоения Луны, дельцы застраивают столицу русского космоса "человейниками" и заселяют её мигрантами, которые живут по своим законам.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
За всем этим бардаком есть виновные и их все знают Ф.И.О. но миграционная строительная, социально финансовая и т.д. мафии с ОПГ, диаспорами  рулят в России... Которых крышует продажная и коррумпированная власть...
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23 час.
Борис
Обратите внимание, по Центральному телевидению практически ежедневно выступают мэр Москвы Собянин и губернатор Подмосковья Воробьев. Победные реляции в деле освоения жилых площадей, реновация, новые поликлиники, объекты культурного и спортивного назначения, обновленные парки, новые станции метро и т.д. и т.п., ну, в общем, &quot;все хорошо, прекрасная маркиза&quot;! И ни разу, ни слова о том, что Москва и Подмосковье превращаются в этакие мигрантские гадючники, где жизнь коренных москвичей превращается в ад, где царят обычаи и нравы восточных султанатов, где русская женщина - ничто, законная добыча, а русские мужчинаы-рабы, обязанные молча сносить оскорбления и унижения. И кто-то после всего этого может заявить, что высокопоставленные чиновники не в курсе даже не творимого, а вытворяемого завезенной &quot;рабочей силой&quot;? Или миллиарды, оседающие в карманах чиновников, наживающихся на дешевой раб.силе, мешают им увидеть оборотную сторону массового завоза в страну абсолютно чуждых по воспитанию и менталитету людей? Или они уверены, что пока страна отвлечена проблемами СВО, Правительству будет не до этой проблемы? Ну, что ж, тем жестче и страшнее будут последствия народного сопротивления очередному &quot;иностранному вторжению&quot;, Российскому народу не впервой подниматься на защиту своих прав и интересов, и тогда берегись, вражья сила!!!
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21 час.

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