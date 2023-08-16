СТОЛИЦА РУССКОГО КОСМОСА ПРЕВРАТИЛАСЬ В ГЕТТО: КВАРТАЛ ДЛЯ РАКЕТЧИКОВ ОТДАЛИ МИГРАНТАМ

Борис

Обратите внимание, по Центральному телевидению практически ежедневно выступают мэр Москвы Собянин и губернатор Подмосковья Воробьев. Победные реляции в деле освоения жилых площадей, реновация, новые поликлиники, объекты культурного и спортивного назначения, обновленные парки, новые станции метро и т.д. и т.п., ну, в общем, "все хорошо, прекрасная маркиза"! И ни разу, ни слова о том, что Москва и Подмосковье превращаются в этакие мигрантские гадючники, где жизнь коренных москвичей превращается в ад, где царят обычаи и нравы восточных султанатов, где русская женщина - ничто, законная добыча, а русские мужчинаы-рабы, обязанные молча сносить оскорбления и унижения. И кто-то после всего этого может заявить, что высокопоставленные чиновники не в курсе даже не творимого, а вытворяемого завезенной "рабочей силой"? Или миллиарды, оседающие в карманах чиновников, наживающихся на дешевой раб.силе, мешают им увидеть оборотную сторону массового завоза в страну абсолютно чуждых по воспитанию и менталитету людей? Или они уверены, что пока страна отвлечена проблемами СВО, Правительству будет не до этой проблемы? Ну, что ж, тем жестче и страшнее будут последствия народного сопротивления очередному "иностранному вторжению", Российскому народу не впервой подниматься на защиту своих прав и интересов, и тогда берегись, вражья сила!!!