А это уже кадры с неудачной стрельбой из ружей по вражескому FPV-камикадзе в н.п Очеретино.
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А это уже кадры с неудачной стрельбой из ружей по вражескому FPV-камикадзе в н.п Очеретино.
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