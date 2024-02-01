Мужчина с ножом напал на полицейских у здания МВД в российском городе

Мужчина с ножом напал на двоих сотрудников МВД у здания полиции в Нижнекамске Республики Татарстан. 24-летний местный житель с криками сначала напал на участкового уполномоченного, серьезно ранив в грудь, а когда на помощь полицейскому пришел коллега, ударил и его в спину и ногу.