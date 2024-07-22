Арестович* сделал неожиданное заявление о Путине: «Хоть десять войн»

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в России в список террористов и экстремистов) заявил в эфире Youtube-канала Юлии Латыниной (признана в России иностранным агентом), что на посту президента РФ вел бы такую же политику, как Владимир Путин, защищая суверенитет страны.