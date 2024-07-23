Складной электровелосипед ADO A20F – то, что нужно городскому жителю

Покататься на велосипеде иногда хочется почти каждому горожанину. И даже покупают их многие. Судя по статистике, неоднократно подтвержденной опросами общественного мнения, имеют велосипеды 40% жителей Москвы.
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