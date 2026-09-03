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Газета.ру

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Институт Гете закроют в России из-за действий Берлина против "Русского дома"

Институт Гете закроют в России из-за действий Берлина против "Русского дома"

 © Goethe-Institut Moskau Все отделения немецкого Института Гете в России закроют в качестве ответа на решение властей Германии о прекращении работы «Русского дома» в Берлине, объявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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