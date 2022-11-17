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Болгарию захлестнули протесты. Страну превращают в анти-Россию

Болгарию захлестнули протесты. Страну превращают в анти-Россию

Болгарский народ очень ждал результатов уже четвертых внеочередных парламентских выборов, надеясь на улучшение условий жизни, принятие адекватных мер по сдерживанию бушующего в стране, как и во всей Европе, экономического кризиса Источник фото: www.

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