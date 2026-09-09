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Куда приводят котлы: в чем особенность окружения ВСУ в Харьковской области

Куда приводят котлы: в чем особенность окружения ВСУ в Харьковской области

МО РФ сообщило об освобождении двух населенных пунктов на северо-востоке Харьковской области Изображение сгенерировано ИИ Долгенькое и Березняки нельзя назвать крупными ни территориально, ни по довоенной численности, однако их важность заключается не в этом.

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