Автоэксперт Шапарин: "АвтоВАЗ" повысит цены после индексации утильсбора

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" может повысить цены на модели Lada сразу после индексации ставок утилизационного сбора, считает вице-президент "Национального автомобильного союза" (НАС) Антон Шапарин.
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