В Анапе задержали женщину, пытавшуюся поджечь банкоматы

КРАСНОДАР, 21 дек – РИА Новости. Жительница Анапы, которая сначала запустила фейерверк у здания полиции, а потом пошла к банкоматам "Альфа-Банка" в попытке их поджечь, задержана, заведено дело об умышленном уничтожении имущества, сообщили РИА Новости в ОМВД Анапы.
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