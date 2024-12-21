В Анапе задержали женщину, пытавшуюся поджечь банкоматы

КРАСНОДАР, 21 дек – РИА Новости. Жительница Анапы, которая сначала запустила фейерверк у здания полиции, а потом пошла к банкоматам "Альфа-Банка" в попытке их поджечь, задержана, заведено дело об умышленном уничтожении имущества, сообщили РИА Новости в ОМВД Анапы.