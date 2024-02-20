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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Дебютный трейлер экранизации Borderlands должен выйти уже завтра Кинокомпания Lion...

Дебютный трейлер экранизации Borderlands должен выйти уже завтра Кинокомпания Lion...

Дебютный трейлер экранизации Borderlands должен выйти уже завтраКинокомпания Lionsgate совместно с разработчиками из студии Gearbox Software уже несколько лет активно работают над киноадаптацией знаменитой серии кооперативных шутеров Borderlands.

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