✅Республика Крым обеспечена топливом в необходимом объёме Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
✅Республика Крым обеспечена топливом в необходимом объёме Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.