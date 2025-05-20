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Маршрут по Крестовскому острову от Ольги Антипиной

Маршрут по Крестовскому острову от Ольги Антипиной

1. Выходим на станции метро "Крестовский остров". В вестибюле можно обнаружить 12 мозаичных панно. С одной стороны аллегорически изображены "мужские" образы островов Петербурга (Васильевский, Аптекарский, Заячий, Каменный, Петровский, Елагин).

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