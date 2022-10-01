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Чернышенко: Сергей Плуготаренко единогласно избран генеральным директором АНО "Цифровая экономика"

Заместитель председателя правительства, председатель наблюдательного совета АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Чернышенко принял участие в собрании учредителей, ключевым вопросом повестки которого стала избрание генерального директора организации.

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