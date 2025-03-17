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Царьград

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Вывалившихся на полном ходу из пораженной дроном бронемашины солдат ВСУ сняли на видео

Вывалившихся на полном ходу из пораженной дроном бронемашины солдат ВСУ сняли на видео

В момент прилета машина ВСУ двигалась на полном ходу. На кадрах демонстрируется высокая эффективность применения FPV-дронов и уничтожение экипажа.

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