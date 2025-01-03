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«Русские больше не главные в России»: исламисты готовятся взорвать страну изнутри

«Русские больше не главные в России»: исламисты готовятся взорвать страну изнутри

БлокнотРУ Русские вымирают. Для сравнения: в 1989 г. тх было 146,6 млн. чел. На сегодня осталось 109,3 млн человек.

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Комментарии
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Евгений Благородный
Заебутся.
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48 мин.
Евгений Благородный
Здесь у нас в Сибири они себя ведут тише воды, ниже травы, в противном случае им крендец будет.
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46 мин.
Евгений Благородный
Какая на хрен оккупация. Вы уж блин пургу не вейте.
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42 мин.

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