В США сделали заявление об «Орешнике»

ВАШИНГТОН, 18 марта, ФедералПресс. В статье для журнала Foreign Policy эксперт из вашингтонского Центра военно-морского анализа Декер Эвелет рассказал о перспективах, которые открывает для России появление нового ракетного комплекса средней дальности «Орешник».