Стартовали съемки второго сезона сериала “Песочный человек” Нил Гейман, соз...

Стартовали съемки второго сезона сериала “Песочный человек”Нил Гейман, создатель “Песочного человека”, объявил о возобновлении производства, опубликовав фотографию со съемочной площадки, на которой запечатлены Сон (Том Старридж) и Желание (Мейсон Александр Парк).
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