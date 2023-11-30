Стартовали съемки второго сезона сериала “Песочный человек” Нил Гейман, соз...

Стартовали съемки второго сезона сериала “Песочный человек”Нил Гейман, создатель “Песочного человека”, объявил о возобновлении производства, опубликовав фотографию со съемочной площадки, на которой запечатлены Сон (Том Старридж) и Желание (Мейсон Александр Парк).