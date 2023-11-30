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Стартовали съемки второго сезона сериала “Песочный человек” Нил Гейман, соз...

Стартовали съемки второго сезона сериала “Песочный человек” Нил Гейман, соз...

Стартовали съемки второго сезона сериала “Песочный человек”Нил Гейман, создатель “Песочного человека”, объявил о возобновлении производства, опубликовав фотографию со съемочной площадки, на которой запечатлены Сон (Том Старридж) и Желание (Мейсон Александр Парк).

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