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Камнепад. Найдена причина неудач лечения камней в почках

Камнепад. Найдена причина неудач лечения камней в почках

Уратные камни в почках образуются из мочевой кислоты. Чаще причиной их появления становится повышение кислотности мочи из-за употребления животной пищи и различных заболеваний (в том числе подагры и ожирения).

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