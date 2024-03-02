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Лавров рассмеялся после вопроса об отправке войск НАТО на Украину

Лавров рассмеялся после вопроса об отправке войск НАТО на Украину

Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров рассмеялся после того, как журналистка попросила его прокомментировать заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск Североатлантического альянса на Украину.

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