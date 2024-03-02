Лавров рассмеялся после вопроса об отправке войск НАТО на Украину

Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров рассмеялся после того, как журналистка попросила его прокомментировать заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск Североатлантического альянса на Украину.
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