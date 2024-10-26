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Петербургский дневник

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Парковки Петербурга перевели на отечественное программное обеспечение

Парковки Петербурга перевели на отечественное программное обеспечение

Приложение нужно обновить В работу системы парковочного пространства Петербурга внесли изменения в рамках ее перевода на отечественное программное обеспечение, сообщили в Телеграм-канале «Парковки и велодорожки СПб».

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