Парковки Петербурга перевели на отечественное программное обеспечение

Приложение нужно обновить В работу системы парковочного пространства Петербурга внесли изменения в рамках ее перевода на отечественное программное обеспечение, сообщили в Телеграм-канале «Парковки и велодорожки СПб».
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