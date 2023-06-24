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Наследный принц Саудовской Аравии ведет страну к многополярности и выводит ее из-под "крыши" США

Наследный принц Саудовской Аравии ведет страну к многополярности и выводит ее из-под "крыши" США

3 дня назад <100 прочитали Последние десятилетия Саудовская Аравия была одним из главных союзников США на Ближнем Востоке, следуя в фарватере проводимой ими политики.

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