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Минск рассчитывает на бонусы от Москвы за признание Крыма – политолог Казакевич

Минск рассчитывает на бонусы от Москвы за признание Крыма – политолог Казакевич

Директор Института политических исследований "Палітычныя сфера", доктор политических наук, политолог Андрей Казакевич объяснил, почему президент Белоруссии Александр Лукашенко до сих пор не сделал официальное заявление о признании Крыма российским.

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