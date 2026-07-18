РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 244 подписчика

Мэр Нью-Йорка допустил возможность ареста Нетаньяху, если премьер посетит город

Мэр Нью-Йорка допустил возможность ареста Нетаньяху, если премьер посетит город

Bernd von Jutrczenka/dpa/picture-alliance/TASS Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что городские власти проверяют, позволяет ли законодательство задержать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в случае его визита в город.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии