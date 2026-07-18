Мэр Нью-Йорка допустил возможность ареста Нетаньяху, если премьер посетит город

Bernd von Jutrczenka/dpa/picture-alliance/TASS Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что городские власти проверяют, позволяет ли законодательство задержать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в случае его визита в город.
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