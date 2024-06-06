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Новости от Богданова

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Реплика В. Богданова на выступление "Цезаря" из РДК на ЮТУБ - канале 06.06.2024 г.

   К неожиданному прискобию россиян война с Украиной закончится, как только "дружественный" Китай одним мощныи рывком захватит Сибирь до Урала, который захватить им не удастся, поскольку уральцы умеют отчаяно драться и побеждать.

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