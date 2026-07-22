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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Ботев о том, что легионеры не так охотно едут в КХЛ: «Русский защитник получает 40-50 млн рублей, иностранцу дают 20-30 млн. Какой смысл ехать? В АХЛ им стали давать большие деньги»

Агент Иван Ботев рассказал, почему иностранные хоккеисты стали неохотно ехать в Фонбет Чемпионат КХЛ в этом сезоне.

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