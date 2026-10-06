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Орловские новости

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Уровень безработицы в Орловской области летом 2026 года составил 1,6%

Уровень безработицы в Орловской области летом 2026 года составил 1,6%

В Орловской области летом 2026 года уровень безработицы составил 1,6%, а уровень занятости — 56,5%. Среди рабочей силы преобладают мужчины — 66,7%.

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