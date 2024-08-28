Захарова: международное сообщество не способно остановить кровопролитие в Газе

Международное сообщество не способно остановить кровопролитие на территории сектора Газа. На это указала пресс-секретарь министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, информирует РИА Новости.
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