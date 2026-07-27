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США изменят подход к радиации

США изменят подход к радиации

Комиссия по ядерному регулированию США (NRC) выступила с инициативой по отказу от ключевого принципа безопасности, который на протяжении 50 лет минимизировал воздействие радиации на американцев, а также был принят во всем мире.

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