США изменят подход к радиации

Комиссия по ядерному регулированию США (NRC) выступила с инициативой по отказу от ключевого принципа безопасности, который на протяжении 50 лет минимизировал воздействие радиации на американцев, а также был принят во всем мире.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии