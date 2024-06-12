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Газета.ру

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CSIS: странам НАТО необходимо готовиться к сценарию затяжной войны с Россией

CSIS: странам НАТО необходимо готовиться к сценарию затяжной войны с Россией

Страны Североатлантического альянса должны готовиться к сценарию "затяжной войны" с Россией. Это следует из доклада аналитиков Центра стратегических и международных исследований (CSIS), который базируется в Вашингтоне.

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