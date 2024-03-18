🇷🇺 Концерт к 10-летию воссоединения Крыма с Россией на Красной площади в Москве. Смотрите прямую трансляцию на «Крым 24» ⏺Начало в 18:00⏺ На главной площади страны выступят звезды.
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🇷🇺 Концерт к 10-летию воссоединения Крыма с Россией на Красной площади в Москве. Смотрите прямую трансляцию на «Крым 24» ⏺Начало в 18:00⏺ На главной площади страны выступят звезды.