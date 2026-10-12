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Счёт пошёл на четвёртый десяток: силы ПВО отражают атаку БПЛА на Москву

Счёт пошёл на четвёртый десяток: силы ПВО отражают атаку БПЛА на Москву

Силы ПВО столичного региона в ходе отражения ночной атаки сбили уже 35 украинских беспилотников, пытавшихся прорваться к Москве.

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