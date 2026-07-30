НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

184 подписчика

Заяц с зарядом: Сальдо предупредил о минной ловушке ВСУ на дорогах

Заяц с зарядом: Сальдо предупредил о минной ловушке ВСУ на дорогах

На дорогах Херсонщины обнаружили новый «сюрприз» от украинских военных. В ход пошли туши животных. Губернатор Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ начали прятать самодельные взрывные устройства в мертвых зайцах и другой живности, оставленной на обочинах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии