Заяц с зарядом: Сальдо предупредил о минной ловушке ВСУ на дорогах

На дорогах Херсонщины обнаружили новый «сюрприз» от украинских военных. В ход пошли туши животных. Губернатор Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ начали прятать самодельные взрывные устройства в мертвых зайцах и другой живности, оставленной на обочинах.