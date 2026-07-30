Заяц с зарядом: Сальдо предупредил о минной ловушке ВСУ на дорогах

На дорогах Херсонщины обнаружили новый «сюрприз» от украинских военных. В ход пошли туши животных. Губернатор Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ начали прятать самодельные взрывные устройства в мертвых зайцах и другой живности, оставленной на обочинах.
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