WP: на службу в ВСУ поступили около трёх тысяч заключённых

В Вооружённых сил Украины призвали 2750 украинцев, отбывающих наказание, пишет The Washington Post.«Более 2750 мужчин были освобождены из украинских тюрем с тех пор, как парламент принял в мае закон, разрешающий некоторым осуждённым вступать в армию», — говорится в публикации.