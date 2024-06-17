WP: на службу в ВСУ поступили около трёх тысяч заключённых

В Вооружённых сил Украины призвали 2750 украинцев, отбывающих наказание, пишет The Washington Post.«Более 2750 мужчин были освобождены из украинских тюрем с тех пор, как парламент принял в мае закон, разрешающий некоторым осуждённым вступать в армию», — говорится в публикации.
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