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Идеология России противоречит идеологии ВОЗ: пришло время расстаться

Идеология России противоречит идеологии ВОЗ: пришло время расстаться

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) активно поддерживает трансгендеров (мужчина может ощущать себя женщиной, а женщина — мужчиной), лиц отличающихся по гендерному признаку (гендерное самоопределение не является ни женским, ни мужским), и «позитивную повестку ЛГБТ» в целом и поддерживает педофилию.

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Комментарии
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Андрей Алферов
Многословестный автор изучил и перелопатил уйму информации. Правда забыл главное, это Ст.15п4 колониальной конституции РФ,где прописано верховенство международного права на нашим и постановление Пленума ВС РФ номер 5 от 2003,где расшифровано это подчинение международным специализированным учреждениям, коим является ВОЗ,вплоть до уголовной ответственности. Ну и ,конечно же автор забыл сказать,что взамен этой организации и ,что делать тем больным,которые зависят от работы этой организации на территории России? За недопоставку медикаментов автор ответит?
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