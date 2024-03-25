Идеология России противоречит идеологии ВОЗ: пришло время расстаться

АА

Андрей Алферов

Многословестный автор изучил и перелопатил уйму информации. Правда забыл главное, это Ст.15п4 колониальной конституции РФ,где прописано верховенство международного права на нашим и постановление Пленума ВС РФ номер 5 от 2003,где расшифровано это подчинение международным специализированным учреждениям, коим является ВОЗ,вплоть до уголовной ответственности. Ну и ,конечно же автор забыл сказать,что взамен этой организации и ,что делать тем больным,которые зависят от работы этой организации на территории России? За недопоставку медикаментов автор ответит?