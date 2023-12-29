"Новосибирский Левша" Владимир Анискин зажёг самую маленькую свечку в мире

В изготовлении новой микроминиатюры Владимиру Анискину пришлось изучить историю изготовления свечей.Микроминиатюрист из Новосибирска Владимир Анискин, известный как "Новосибирский Левша", по заказу музея истории свечей из Санкт-Петербурга изготовил самую маленькую в мире свечу.
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