"Новосибирский Левша" Владимир Анискин зажёг самую маленькую свечку в мире

В изготовлении новой микроминиатюры Владимиру Анискину пришлось изучить историю изготовления свечей.Микроминиатюрист из Новосибирска Владимир Анискин, известный как "Новосибирский Левша", по заказу музея истории свечей из Санкт-Петербурга изготовил самую маленькую в мире свечу.