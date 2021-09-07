Мировое обозрение

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Абрамченко поручила до 27 сентября предложить план по удешевлению автоперевозок овощей

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Минтрансу, Минсельхозу, Минпромторгу и ФАС России совместно с отраслевыми союзами до 27 сентября 2021 года предоставить предложения по снижению цены автоперевозок овощей.

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