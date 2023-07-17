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Газизов об иске к «Спартаку»: «Надо идти до конца, если уверен в правоте. Можно проиграть, но достойно – как в футболе, а если не принял вызов – грош тебе цена»

Газизов занимал должность гендиректора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. В июне Газизов в 7-й раз подал иск к «Спартаку» с требованием выплатить почти 360 миллионов рублей.

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