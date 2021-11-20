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Дело — труба: Тарифы ЖКХ растут, а коммунальная инфраструктура стремительно ветшает

Дело — труба: Тарифы ЖКХ растут, а коммунальная инфраструктура стремительно ветшает

В «эрэфии» жульничества в системе коммунального хозяйства — норма Иван Рыбин Фото: Петр Ковалев/ТАСС Дом (район) остался без света, воды, канализации, отопления, нужное — подчеркнуть.

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