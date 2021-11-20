Дело — труба: Тарифы ЖКХ растут, а коммунальная инфраструктура стремительно ветшает

В «эрэфии» жульничества в системе коммунального хозяйства — норма Иван Рыбин Фото: Петр Ковалев/ТАСС Дом (район) остался без света, воды, канализации, отопления, нужное — подчеркнуть.
Популярные статьи
- «Культура» с задним приводом: «Идеальный муж» Хабенского стал логическим продолжением украинского фильма про педерастов «Мой юный принц»
- Зелёная контра: Статью УК РФ № 281 (Диверсия) никто не отменял, «иные действия» — это очень опасно
- "МНЕ НУЖНО СВЕЖЕЕ МЯСО": ПОЧЕМУ АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ НАСИЛЬНИКИ РУССКИХ ДЕВОЧЕК ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ БЕЗНАКАЗАННЫМИ. ЧАСТЬ IV
Свежие комментарии