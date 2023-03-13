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В Уфе в городском озере случайно обнаружили труп мужчины

В Уфе в городском озере случайно обнаружили труп мужчины

В Уфе в полынье на озере Кашкадан местный житель обнаружил в полынье тело человека. Об этом сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты населения.

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