В Архангельской области похолодает до -22 градусов

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха в регионе опустится до -17, -22 градусов, местами - до 12Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха в регионе опустится до -17, -22 градусов, местами - до 12Облачная с прояснениями погода.