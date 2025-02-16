В Архангельской области похолодает до -22 градусов

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха в регионе опустится до -17, -22 градусов, местами - до 12Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха в регионе опустится до -17, -22 градусов, местами - до 12Облачная с прояснениями погода.
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