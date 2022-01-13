Почему везде видны польские «уши»

Признанная экстремистской и запрещенная в Казахстане организация «Демократический выбор Казахстана» под предводительством беглого банкира, бывшего министра энергетики Казахстана, объявленного в розыск в Казахстане, России и Великобритании, Мухтара Аблязова продолжает рекламироваться… Ссылка на первоисточник .