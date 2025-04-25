Мирный житель Горловки пострадал от взрыва украинского суббоеприпаса

ДОНЕЦК, 25 апреля. /ТАСС/. Мужчина получил ранения в результате детонации украинского суббоеприпаса типа «колокольчик» в Горловке Донецкой Народной Республики, сообщил глава городского округа Иван Приходько.
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