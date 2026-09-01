БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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КАК ПОМЕСТНОЕ СЕЛО СТАЛО ГОРОДОМ ЕНАКИЕВО ﻿

КАК ПОМЕСТНОЕ СЕЛО СТАЛО ГОРОДОМ ЕНАКИЕВО ﻿

Нил КОЛЬЦОВ   В славные времена Екатерины II, когда Новороссия только освободилась от владычества турок, на её плодородные земли хлынули переселенцы из северной и южной России, которые быстро превратили Дикое поле в цветущий край.

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