КАК ПОМЕСТНОЕ СЕЛО СТАЛО ГОРОДОМ ЕНАКИЕВО ﻿

Нил КОЛЬЦОВ В славные времена Екатерины II, когда Новороссия только освободилась от владычества турок, на её плодородные земли хлынули переселенцы из северной и южной России, которые быстро превратили Дикое поле в цветущий край.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии