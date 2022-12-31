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Решение суда должно быть законным и обоснованным. Но…

Решение суда должно быть законным и обоснованным. Но…

Отдельно отмечаем, что судебное делопроизводство велось с грубыми ошибками, такими как открытие новой календарной даты «39» марта 2022 года (период начислений из материалов дела), истец и его несовершеннолетняя дочь "по факту являются одним и тем же лицом«(!) (согласно формулировке суда), возникновение в деле третьих лиц, без идентификационных данных.

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