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Тайна пятого вкуса: почему азиатская еда и глутамат натрия не вызывают зависимость

Тайна пятого вкуса: почему азиатская еда и глутамат натрия не вызывают зависимость

Глутамат натрия принято ассоциировать с чем-то очень вредным, но очень вкусным. Но знаете ли вы, что на самом деле это соединение есть во всех живых организмах и даже в грудном молоке? фото: IStockphotoВ продуктовых магазинах часто можно увидеть упаковки с надписями: «Не содержит глутамат натрия!» А что вообще представляет собой этот глутамат? Не вредная ли эта «химоза», которую добавляют во всякую «мусорную» и дешевую еду? Правда ли, что его добавляют в блюда во всех азиатских ресторанах и потом гурманы впадают в зависимость от острых супчиков? На эти вопросы в своем видеоролике на YouTube ответила пищевой технолог Ольга Косникова.

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